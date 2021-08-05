Россияне рассказали о затратах на домашних питомцев

Еще 19% граждан рассказали, что животное обходится им до 10 тысяч рублей в месяц, а примерно 5% назвали сумму в 10-20 тысяч. При этом 2% россиян тратят на питомцев по 20-30 тысяч рублей, а 30-50 тысяч расходуют около 1% граждан.

Кроме того, около 75% опрошенных поделились, что за последний год в условиях пандемии их затраты на домашних питомцев выросли. Примерно половина россиян стала тратить на 15% больше, а у 21% граждан расходы увеличились в полтора или два раза больше.

