Россияне рассказали о затратах на домашних питомцев

Около 71% россиян выделяют на своих домашних питомцев по пять тысяч рублей в месяц, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие» и компании «Росгосстрах жизнь».

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Еще 19% граждан рассказали, что животное обходится им до 10 тысяч рублей в месяц, а примерно 5% назвали сумму в 10-20 тысяч. При этом 2% россиян тратят на питомцев по 20-30 тысяч рублей, а 30-50 тысяч расходуют около 1% граждан.

Кроме того, около 75% опрошенных поделились, что за последний год в условиях пандемии их затраты на домашних питомцев выросли. Примерно половина россиян стала тратить на 15% больше, а у 21% граждан расходы увеличились в полтора или два раза больше.

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ФОТО: pixabay.com
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