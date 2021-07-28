Ученые узнали, что собаки хорошо различают ложь
Австрийские ученые выяснили, что собаки умеют определять, обманывает их человек или нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Лондонского Королевского общества.
Суть эксперимента заключалась в следующем: перед животными ставили две непрозрачные миски: одна из них была пуста, а в другой лежал корм. Человек указывал собакам на полную емкость, после чего собаки съедали лакомство и в итоге начинали ему доверять.
Далее в присутствии собак новый незнакомец переносил еду из одной миски в другую в то время, как человек из первой части эксперимента наблюдал за происходящим. После этого ученые повторили первую часть эксперимента и пришли к выводу, что собаки игнорируют совет человека, если он не присутствовал, когда угощения перекладывали.
Всего в эксперименте принимали участие 260 представителей разных пород собак. Более половины из них не стали следовать совету лжеца.
Интересно, что подобный опыт проводился также с детьми в возрасте до пяти лет, а также с макаками и шимпанзе. Выяснилось, что собаки менее восприимчивы к лжи, чем дети и обезьяны.
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