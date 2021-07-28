Ученые узнали, что собаки хорошо различают ложь

Суть эксперимента заключалась в следующем: перед животными ставили две непрозрачные миски: одна из них была пуста, а в другой лежал корм. Человек указывал собакам на полную емкость, после чего собаки съедали лакомство и в итоге начинали ему доверять.

Далее в присутствии собак новый незнакомец переносил еду из одной миски в другую в то время, как человек из первой части эксперимента наблюдал за происходящим. После этого ученые повторили первую часть эксперимента и пришли к выводу, что собаки игнорируют совет человека, если он не присутствовал, когда угощения перекладывали.

Всего в эксперименте принимали участие 260 представителей разных пород собак. Более половины из них не стали следовать совету лжеца.

Интересно, что подобный опыт проводился также с детьми в возрасте до пяти лет, а также с макаками и шимпанзе. Выяснилось, что собаки менее восприимчивы к лжи, чем дети и обезьяны.

