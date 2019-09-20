Россияне рассказали о востребованных онлайн-сервисах

Россияне отметили востребованность онлайн-сервисов и рассказали о своих предпочтениях в этой сфере, пишет ТАСС.

Согласно опросу Института развития интернета совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ), 35% опрошенных назвали необходимым сервисом получение госуслуг онлайн, 29% — продажи в сети лекарств (на данный момент не разрешено в РФ — прим. НСН). На третьем месте — 29% — сервисы по дистанционному образованию.

Добавим, в меньшей степени россияне оценили важность сервисов для поиска правовой информации — 17%. Ещё меньше интересуется поиском и заказом онлайн алкогольной продукции — 9%, нотариальными услугами — 9%, и, наконец, сервисами для самозанятых — 6%.

Добавим, опрос был проведён в период с 9 по 18 сентября среди 1200 респондентов путём анкетирования через электронную почту.

