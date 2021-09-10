Россияне рассказали о своих планах на долголетие

В 2019 году этот показатель составлял 86,7 года. Больше всех о долголетии мечтают жители Москвы, которые хотят прожить 91,3 года. За ними идут жители Томска (90,2 года). Замыкают тройку махачкалинцы с показателем 90,1 года.

Как выяснилось в ходе исследования, мужчины хотят жить дольше, чем женщины - в среднем до 88,3 года, в то время как женщины 86,9 года. Желание прожить дольше зависит от достатка: представители среднего класса стремятся к продолжительности жизни в 91,3 года, а граждане, которые «хорошо питаются, могут приобрести предметы первой необходимости», — в 85,8 года.

Ранее секрет долголетия раскрыла спортсменка, которой 99 лет. Американка Эдит Мервей-Трейна стала старейшим пауэрлифтером в мире.

