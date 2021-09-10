Россияне рассказали о своих планах на долголетие
Желаемая продолжительность жизни в России в среднем составляет 87,6 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование СберНПФ.
В 2019 году этот показатель составлял 86,7 года. Больше всех о долголетии мечтают жители Москвы, которые хотят прожить 91,3 года. За ними идут жители Томска (90,2 года). Замыкают тройку махачкалинцы с показателем 90,1 года.
Как выяснилось в ходе исследования, мужчины хотят жить дольше, чем женщины - в среднем до 88,3 года, в то время как женщины 86,9 года. Желание прожить дольше зависит от достатка: представители среднего класса стремятся к продолжительности жизни в 91,3 года, а граждане, которые «хорошо питаются, могут приобрести предметы первой необходимости», — в 85,8 года.
Ранее секрет долголетия раскрыла спортсменка, которой 99 лет. Американка Эдит Мервей-Трейна стала старейшим пауэрлифтером в мире.
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