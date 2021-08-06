99-летняя спортсменка раскрыла секрет долголетия

Секрет долголетия раскрыла спортсменка, которой 99 лет. Американка Эдит Мервей-Трейна стала старейшим пауэрлифтером в мире, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Через пару дней 8 августа бывшей учительнице танцев Мервей-Трейна исполнится 100 лет. Юбилей она встретит в статусе рекордсменки. Американка до сих пор участвует в спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу. Она поднимает от 18 до 68 килограммов.

Когда ей стукнул 91 год, женщина попробовала поднять парочку штанг. А позже она начала регулярно заниматься спортом и собирать трофеи с соревнований.

«За последние десять лет я стала понимать необходимость принимать людей такими, какие они есть. Я думаю, это самое прекрасное, что есть в мире, и именно благодаря этому я продолжаю жить», — уверена Мервей-Трейна.

Ранее биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил из Британии назвал семь простых привычек, замедляющих процесс старения, сообщает издание Express. По его словам, это физическая активность, здоровый сон, отказ от пищевых добавок, наличие в рационе большого количества овощей, контроль за давлением и пульсом, поддержание здоровья зубов и отказ от экзотических диет.

