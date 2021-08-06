99-летняя спортсменка раскрыла секрет долголетия
Секрет долголетия раскрыла спортсменка, которой 99 лет. Американка Эдит Мервей-Трейна стала старейшим пауэрлифтером в мире, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Через пару дней 8 августа бывшей учительнице танцев Мервей-Трейна исполнится 100 лет. Юбилей она встретит в статусе рекордсменки. Американка до сих пор участвует в спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу. Она поднимает от 18 до 68 килограммов.
Когда ей стукнул 91 год, женщина попробовала поднять парочку штанг. А позже она начала регулярно заниматься спортом и собирать трофеи с соревнований.
«За последние десять лет я стала понимать необходимость принимать людей такими, какие они есть. Я думаю, это самое прекрасное, что есть в мире, и именно благодаря этому я продолжаю жить», — уверена Мервей-Трейна.
Ранее биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил из Британии назвал семь простых привычек, замедляющих процесс старения, сообщает издание Express. По его словам, это физическая активность, здоровый сон, отказ от пищевых добавок, наличие в рационе большого количества овощей, контроль за давлением и пульсом, поддержание здоровья зубов и отказ от экзотических диет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Попова оценила ситуацию с COVID-19 на российских курортах
- Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио
- Правительство дополнительно выделит 1,7 млрд рублей на медикаменты для льготников
- Объем ФНБ в июле увеличился на 182 млрд рублей
- Три человека погибли в результате столкновения девяти автомобилей в Ростовской области
- 99-летняя спортсменка раскрыла секрет долголетия
- Премьер Израиля созвал совещание после обстрелов со стороны Ливана
- Правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам
- Цена на газ в Европе обновила рекорд
- Экс-глава Пушкинского района Московской области получил 9 лет колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru