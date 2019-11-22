Россияне рассказали о самых нелепых покупках в «черную пятницу»

Россияне рассказали о самых нелепых покупках, которые они совершали в «черную пятницу». Как отмечает РИА Новости, исследование провел Райффайзенбанк. В списке оказались арбалет, рога Малефисенты, чеснокодавилка, массажер для пяток и пижама для кота. Также респонденты рассказали, что жалеют о том, что потратились на одежду меньшего размера, карнавальные костюмы и секс-игрушки.

Кроме того, в ходе проведённого исследования выяснилось, что 60% опрошенных все же просматривают выгодные предложения в Сети, а более 40% готовы потратить на распродажах сумму, превышающую 10 тысяч рублей.

Также аналитики заявили, что в акциях, приуроченных к «черной пятнице», принимают участие 63% россиян. В большей степени распродажи привлекают жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.