Россияне рассказали о самых нелепых покупках в «черную пятницу»
Россияне рассказали о самых нелепых покупках, которые они совершали в «черную пятницу». Как отмечает РИА Новости, исследование провел Райффайзенбанк. В списке оказались арбалет, рога Малефисенты, чеснокодавилка, массажер для пяток и пижама для кота. Также респонденты рассказали, что жалеют о том, что потратились на одежду меньшего размера, карнавальные костюмы и секс-игрушки.
Кроме того, в ходе проведённого исследования выяснилось, что 60% опрошенных все же просматривают выгодные предложения в Сети, а более 40% готовы потратить на распродажах сумму, превышающую 10 тысяч рублей.
Также аналитики заявили, что в акциях, приуроченных к «черной пятнице», принимают участие 63% россиян. В большей степени распродажи привлекают жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.
Ранее НСН писала, что в 2018 году россияне потратили в «черную пятницу» более 17 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
По его словам, эта сумма в два с половиной раза превышает аналогичный показатель 2017 года. Соколов сообщил изданию, что такому росту способствовало увеличение как потока покупателей, так и числа ритейлеров.
Отмечается, что покупатели чаще обращали внимание на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, а также автозапчасти. Продавцы, в свою очередь, не накручивали скидки и выставляли честные цены.
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