Опрос: В распродажах «чёрной пятницы» участвуют 63% россиян

Большинство россиян, а именно 63%, участвуют в акциях «черной пятницы». Об этом говорят данные опроса, проведённого Райффайзенбанком. Аналитики установили, что наибольшей популярностью акция пользуется у жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода.

Также в ходе исследования выяснилось, что у женщин распродажи вызывают больший интерес, чем у мужчин – 67% против 56%. Кроме того стало известно, что респонденты не готовятся к распродажам заранее, хотя 60% просматривают выгодные предложения онлайн. Помимо этого выяснилось, что более 40% россиян готов потратить более 10 тысяч рублей.

Как отмечает НСН, Роспотребнадзор в преддверии «чёрной пятницы» напомнил покупателям об их правах. В ведомстве отметили, что в период проведения разнообразных акций и распродаж многие покупатели становятся жертвами недобросовестных продавцов. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что россияне имеют право получить всю информацию о товарах, скидках, условиях акций, а также использовании дисконтных карт. Продавцы, в свою очередь, обязаны предоставить её.