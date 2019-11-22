Опрос: В распродажах «чёрной пятницы» участвуют 63% россиян
Большинство россиян, а именно 63%, участвуют в акциях «черной пятницы». Об этом говорят данные опроса, проведённого Райффайзенбанком. Аналитики установили, что наибольшей популярностью акция пользуется у жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода.
Также в ходе исследования выяснилось, что у женщин распродажи вызывают больший интерес, чем у мужчин – 67% против 56%. Кроме того стало известно, что респонденты не готовятся к распродажам заранее, хотя 60% просматривают выгодные предложения онлайн. Помимо этого выяснилось, что более 40% россиян готов потратить более 10 тысяч рублей.
Как отмечает НСН, Роспотребнадзор в преддверии «чёрной пятницы» напомнил покупателям об их правах. В ведомстве отметили, что в период проведения разнообразных акций и распродаж многие покупатели становятся жертвами недобросовестных продавцов. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что россияне имеют право получить всю информацию о товарах, скидках, условиях акций, а также использовании дисконтных карт. Продавцы, в свою очередь, обязаны предоставить её.
Кроме того, специалисты подчёркивают, что любой товар, даже приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену. В том случае, если покупателя не устраивает фасон, расцветка или размер вещи, то он может обменять её в течение 14 дней, не считая дня покупки.
Напомним, обычай устраивать распродажи появился в США ещё в XIX веке, а термин «чёрная пятница» закрепился в 60-е. С неё начитается традиционный рождественский сезон распродаж. В России акция впервые прошла в 2013 году.
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