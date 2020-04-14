Россияне рассказали о планах после отмены самоизоляции
Выйти на прогулку в парк или в лес – именно это хочет сделать четверть наших соотечественников сразу же после отмена режима самоизоляции. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные опроса, проведенного порталом Superjob.ru. Также выяснилось, что каждый десятый россиянин мечтает побывать в парикмахерской после снятия ограничительных мер. Кроме того, жители страны хотят поехать на дачу или посетить спортзал, отмечает Москва 24.
Между тем, психологи считают, что пандемия COVID-19 спровоцирует процесс переосмысления ценностей. По мнению члена Федерации психологов образования РФ Юлии Челышевой, люди станут больше ценить родственников и друзей.
В свою очередь, иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал россиянам регулярно заниматься сексом для укрепления иммунитета в условиях распространения коронавируса.
В интервью «Российской газете» он отметил, что секс является мощнейшей разрядкой, которая, безусловно, идет на пользу иммунной системе. Кроме того, по его словам, интимная жизнь способствует снятию психологического напряжения. Одновременно Черешнев призвал россиян в условиях самоизоляции отказаться от алкоголя, так как от него «сплошной вред».
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