Россияне рассказали о планах после отмены самоизоляции

Выйти на прогулку в парк или в лес – именно это хочет сделать четверть наших соотечественников сразу же после отмена режима самоизоляции. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные опроса, проведенного порталом Superjob.ru. Также выяснилось, что каждый десятый россиянин мечтает побывать в парикмахерской после снятия ограничительных мер. Кроме того, жители страны хотят поехать на дачу или посетить спортзал, отмечает Москва 24.

Между тем, психологи считают, что пандемия COVID-19 спровоцирует процесс переосмысления ценностей. По мнению члена Федерации психологов образования РФ Юлии Челышевой, люди станут больше ценить родственников и друзей.