Владимир Путин остался без отпуска

Президент Росси остался без отпуска. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в этом году Владимир Путин совмещал отдых с рабочими мероприятиями, отмечает телеканал «360». При этом, Дмитрий Песков не исключил, что Владимиру Путину всё же удастся выделить пару дней для отдыха.

Напомним, в прошлом году президент России отдохнул в Туве. Компанию главе государства составили министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Владимир Путин занимался скандинавской ходьбой, собирал грибы и ягоды, а также жарил шашлык.

Кстати, в апреле НСН писала, что в России в продаже появилась утепленная куртка-ветровка, в которой Владимир Путин был на рыбалке в Туве во время своего отпуска минувшим летом. Куртку защитного цвета выпустила российская компания «Военторг». До этого такая верхняя одежда была эксклюзивным товаром, однако отныне она будет продаваться в сети магазинов «Армия России». Ее стоимость 7090 рублей.

