41% россиян разочарованы в итогах 2021 года

Так, 14% респондентов рассказали, что 2021 год наоборот улучшил положение дел в России. 40% уверены, что 2020 и 2021 год прошли для страны одинаково. 17% россиян также отметили, что 2021 год прошел для них лучше, чем 2020.

В то же время, согласно ноябрьскому опросу ФОМ 39% россиян ожидают, что в течение трёх-пяти лет их материальное состояние улучшится, а 11% утверждают, что будут жить хуже. Большая часть респондентов (40%) считают, что в этом плане их жизнь не изменится.



