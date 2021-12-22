41% россиян разочарованы в итогах 2021 года
Более 40% россиян уверены, что 2021 год был для страны хуже, чем 2020. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Фонда общественного мнения (ФОМ).
Так, 14% респондентов рассказали, что 2021 год наоборот улучшил положение дел в России. 40% уверены, что 2020 и 2021 год прошли для страны одинаково. 17% россиян также отметили, что 2021 год прошел для них лучше, чем 2020.
В то же время, согласно ноябрьскому опросу ФОМ 39% россиян ожидают, что в течение трёх-пяти лет их материальное состояние улучшится, а 11% утверждают, что будут жить хуже. Большая часть респондентов (40%) считают, что в этом плане их жизнь не изменится.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Позолоченное биде и шапка Мономаха: ФСБ обыскала дом ректора вуза после ареста
- 41% россиян разочарованы в итогах 2021 года
- Лукашенко связал спецслужбы Польши с убийствами беженцев на границе
- «Всегда под рукой»: чип может заменить сертификат о вакцинации
- Патриарх Кирилл предупредил о притеснениях христиан по всему миру
- Психфак МГУ ответил на заявление отца 9-летней студенки о подаче иска в суд
- Михаил Ефремов не заплатил налогов на сумму 118 тысяч рублей
- Российская авиакомпания совершила первый рейс на альтернативном топливе
- «Челси» подписал футболистку сборной России
- Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru