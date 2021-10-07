Россияне рассказали, на каких литературных героев похожи их начальники

Большинство россиян уверены, что их начальники похожи на Павла Чичикова из «Мертвых душ», следует из опроса сервиса для поиска работы Работа.ру и книжного сервиса ЛитРес.

Главными качествами Чичикова россияне назвали расчетливость (36%), жадность (34%) и способность манипулировать (34%).

Меньшее число респондентов заявили, что их начальник похож на Остапа Бендера из «12 стульев» - так считают 15% россиян.

Тройку лидеров замкнул Шерлок Холмс, россияне назвали этого героя умным, справедливым и расчетливым, и отметили схожесть со своими начальниками.

Также россияне сравнивали своих боссов с Безумным Шляпником из «Алисы в стране чудес» и Большим Братом из «1984».

Ранее стало известно, что лучший день для работы у россиян – вторник, а самое продуктивное время года – зима. Таковы данные опроса Superjob

