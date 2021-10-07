Россияне рассказали, каких отношений хотели бы между РФ и странами Запада

России следует укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада, однако нашей стране не стоит стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Такой точки зрения придерживаются большинство опрошенных ВЦИОМ россиян. Речь идёт о 69%.

При этом, по мнению 41% респондентов, интересам России более всего соответствует создание оборонительного союза с бывшими социалистическими странами и республиками СССР в противовес НАТО. Вместе с тем, более трети опрошенных полагают, что РФ не следует присоединяться к каким-либо военным блокам, пишет ТАСС.

К слову, 64% участников опроса согласны с мнением о том, что ЕС дискриминирует Россию по политическим соображениям.