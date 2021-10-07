Россияне рассказали, каких отношений хотели бы между РФ и странами Запада

России следует укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада, однако нашей стране не стоит стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Такой точки зрения придерживаются большинство опрошенных ВЦИОМ россиян. Речь идёт о 69%.

При этом, по мнению 41% респондентов, интересам России более всего соответствует создание оборонительного союза с бывшими социалистическими странами и республиками СССР в противовес НАТО. Вместе с тем, более трети опрошенных полагают, что РФ не следует присоединяться к каким-либо военным блокам, пишет ТАСС.

К слову, 64% участников опроса согласны с мнением о том, что ЕС дискриминирует Россию по политическим соображениям.

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А ранее ВЦИОМ выяснил, что от вождения машины в последнее время отказываются 42% опрошенных россиян, имеющих автомобиль. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет об этом завили 58%.

Также социологии выяснили, что почти половина россиян, а именно 47%, рассказали, что в их семье есть один автомобиль. При этом, 15% респондентов отметили, что в их семье не менее двух машин. Не располагают личным транспортом более трети опрошенных.

Кроме того, ВЦИОМ отмечает, что ежедневно общественным транспортом пользуется каждый пятый россиянин.

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ФОТО: РИА Новости
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