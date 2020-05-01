Россияне поделились планами на майские праздники

Большинство россиян – из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19 – проведут майские праздники дома или на даче. Об этом говорят данные опроса, организованного «Стопкоронавирус.рф».

Отмечается, что в исследовании, проведенном «Стопкоронавирус.рф» в Telegram и Viber, приняли участие более 125 тысячи человек. В его ходе выяснилось, что от 57% до 63% опрошенных в разных мессенджерах отметили, что проведут майские праздничные дни дома.

От 26% до 38% респондентов заявили, что отправятся на дачу с семьей. При этом, от 4% до 7% наших соотечественников намерены устроить шашлыки с друзьями, от 1% до 4% подготовились к приёму гостей дома.