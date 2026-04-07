СМИ: Среди поляков возросла популярность Путина
Отношение жителей Польши к России и ее руководству меняется, сообщает Myśl Polska со ссылкой на польского политика Януша Корвина-Микке.
По его данным, даже в условиях антироссийской пропаганды популярность президента РФ Владимира Путина в сравнении с лидером США Дональдом Трампом оказалась выше. Таковы результаты опроса.
В голосовании, где пользователям социальной сети X предлагалось выбрать более ответственного лидера, Путин существенно вырвался вперед. Корвин-Микке указал, что основной причиной подобной ситуации стало поведение украинцев, проживающих в Польше, и открыто проукраинская линия властей. Отмечается, что недовольство курсом элит охватывает не только Польшу, но и США.
Сегодня в адрес Польши идет довольно жесткий прессинг со стороны Брюсселя, однако очевидной пользы от выхода из Евросоюза она также не получит. Об этом НСН рассказал политолог Александр Асафов.
Горячие новости
- У моста через Панамский канал произошел взрыв на танкере
- СМИ: Среди поляков возросла популярность Путина
- Иран передал США план по завершению конфликта
- Бизнес просит дать пользователям выбор между верификацией через Max и СМС
- Долги по кредитам и займам россиян установили рекорд
- Россияне скупают наборы для самолечения зубов на фоне роста цен на стоматологию
- СМИ: Власти обсуждают отставку губернатора Белгородской области Гладкова
- Зеленский предложил Путину энергетическое перемирие
- ВЦИОМ: Рейтинг «Единой России» обвалился до минимума с 2021 года
- Правительство РФ выступило против запрета на зарубежную недвижимость для чиновников