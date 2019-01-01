Эксперты рассказали, как избежать выгорания на работе

Эксперты рассказали, что позволит избежать выгорания на работе. Для того, чтобы защитить себя от проявлений этого синдрома, специалисты Департамента труда и социальной защиты Москвы советуют чаще общаться с родными и друзьями, обнимать близких и избегать конкуренции на работе.

Как напоминает АГН «Москва», синдром профессионального выгорания не только снижает качество жизни, но и грозит серьёзными конфликтами на работе и дома. Помимо этого у «профессионально выгоревшего» работника могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как повышение артериального давления, болезни сердечно-сосудистой системы, одышка и трудности с дыханием.

В конце мая НСН писала, что Всемирная организация здравоохранения официально признала выгорание на работе болезнью. Она внесена в каталог Международной классификации болезней с формулировкой «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться». По мнению экспертов, в общей сложности существует три характерных проявления этого заболевания: чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к работе, а также снижение производительности труда.

