У моста через Панамский канал произошел взрыв на танкере

Мощный взрыв прогремел на танкере, который проходил под мостом через Панамский канал. Об этом сообщила в соцсетях местная пожарная служба.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за пожара на судне. На танкере сдетонировало горючее, пламя перекинулось на находившиеся рядом бензовозы.

В результате инцидента пострадали три человека, в частности, двое получили ожоги второй степени и были госпитализированы. Один человек пропал без вести, ведутся его поиски.

Движение на мосту временно приостановили, граждан призвали избегать района ЧП.

Ранее в Персидском заливе у берегов Катара неизвестный снаряд поразил танкер, корпус судна был поврежден, пишет 360.ru.

