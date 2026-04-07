У моста через Панамский канал произошел взрыв на танкере
Мощный взрыв прогремел на танкере, который проходил под мостом через Панамский канал. Об этом сообщила в соцсетях местная пожарная служба.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за пожара на судне. На танкере сдетонировало горючее, пламя перекинулось на находившиеся рядом бензовозы.
В результате инцидента пострадали три человека, в частности, двое получили ожоги второй степени и были госпитализированы. Один человек пропал без вести, ведутся его поиски.
Движение на мосту временно приостановили, граждан призвали избегать района ЧП.
Ранее в Персидском заливе у берегов Катара неизвестный снаряд поразил танкер, корпус судна был поврежден, пишет 360.ru.
