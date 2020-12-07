Россияне рассказали, где планируют провести новогодние каникулы
Подавляющее большинство россиян намерены провести новогодние каникулы дома. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом Туту.ру. Аналитики подчеркивают, что в декабре по сравнению с сентябрем доля тех, кто отказывается от путешествия в зимние каникулы, существенно выросла. Их число увеличилось с 52% до 72%. Также сообщается, что в прошлом году праздничные выходные дома провел каждый второй опрошенный.
Кроме того, в ходе опроса, в котором приняли участие более полутора тысяч человек, выяснилось, что уже купили билеты или путевки на Новый год 12%. Сделать это в ближайшее врем собираются 8% опрошенных, а ещё 4% будут бронировать поездку в самый последний момент.
К слову, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как следует провести новогодние праздники, чтобы не спровоцировать всплеск числа заболевших COVID-19.
Эксперты ведомства советуют россиянам по возможности провести праздник в небольшом кругу семьи на свежем воздухе, например, на даче. Ведомство выпустило список «несложных» правил, в числе которых отказ от корпоративов и других многолюдных мероприятий, максимальное ограничение контактов, сохранение дистанции 1,5 - 2 метров и использование масок.
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от приглашения друзей и родственников, не планировать заграничные поездки, а также не посещать мероприятия в закрытых помещениях
Также специалисты рекомендуют воздержаться от приглашения друзей и родственников, не планировать заграничные поездки и не посещать мероприятия в закрытых помещениях.
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