Россияне рассказали, где планируют провести новогодние каникулы

Подавляющее большинство россиян намерены провести новогодние каникулы дома. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом Туту.ру. Аналитики подчеркивают, что в декабре по сравнению с сентябрем доля тех, кто отказывается от путешествия в зимние каникулы, существенно выросла. Их число увеличилось с 52% до 72%. Также сообщается, что в прошлом году праздничные выходные дома провел каждый второй опрошенный.

Кроме того, в ходе опроса, в котором приняли участие более полутора тысяч человек, выяснилось, что уже купили билеты или путевки на Новый год 12%. Сделать это в ближайшее врем собираются 8% опрошенных, а ещё 4% будут бронировать поездку в самый последний момент.