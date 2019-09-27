Россияне рассказали, до какого возраста хотели бы дожить
Россияне в среднем хотят дожить до 87 лет. Об этом говорят данные исследования, проведённого негосударственным пенсионным фондом Сбербанка. При этом 64% респондентов заявили, что для того, чтобы достичь желаемого они заботятся о своём здоровье: занимаются спортом, сидят на диете или отказываются от вредных привычек.
Кроме того, в ходе проведённого исследования выяснилось, что дольше всех мечтают прожить москвичи: в среднем до 92 лет. Также больший запрос на долголетие в Севастополе и Омске — 92 года и 87 лет соответственно.
Ранее НСН писала, что В Москве нашли самого старого человека в мире. Согласно данным пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области, самый пожилой пенсионер в нашей стране родился в 1900 году. Это женщина, которая зарегистрирована в районе Коптево на севере столицы. В настоящий момент ей 119 лет.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, официально самым старым человеком на планете считается японка Кане Танака из Фукуоки, возраст которой составляет 116 лет.
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