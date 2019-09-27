Россияне рассказали, до какого возраста хотели бы дожить

Россияне в среднем хотят дожить до 87 лет. Об этом говорят данные исследования, проведённого негосударственным пенсионным фондом Сбербанка. При этом 64% респондентов заявили, что для того, чтобы достичь желаемого они заботятся о своём здоровье: занимаются спортом, сидят на диете или отказываются от вредных привычек.

Кроме того, в ходе проведённого исследования выяснилось, что дольше всех мечтают прожить москвичи: в среднем до 92 лет. Также больший запрос на долголетие в Севастополе и Омске — 92 года и 87 лет соответственно.