Россияне рассказали, что попросили бы у Деда Мороза

Россияне Почти треть россиян - 29% - попросили бы Деда Мороза в подарок здоровье себе, родственникам и всем людям. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Каждый десятый респондент (11%) заявил, что пожелал бы окончания пандемии, вакцину от коронавируса и отмену ограничений.