Россияне рассказали, что попросили бы у Деда Мороза
Россияне Почти треть россиян - 29% - попросили бы Деда Мороза в подарок здоровье себе, родственникам и всем людям. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.
Каждый десятый респондент (11%) заявил, что пожелал бы окончания пандемии, вакцину от коронавируса и отмену ограничений.
Также сограждане пожелали хорошей жизни, повышения пенсии и мира во всем мире (по 8% соответственно).
Кроме того, россияне признались, что при встрече с Дедом Морозом попросили бы денег и материального благополучия (7%), наличия работы (6%), улучшения в медицине (5%), квартиру или дачу, смену правительства, понижение цен на все и повышение зарплаты (4%).
Ранее опрос ВЦИОМ выяснил, что почти половина опрошенных россиян считает, что новый 2021 год будет лучше уходящего, передает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru