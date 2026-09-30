Россияне рассказали, что их раздражает в современных офисах
Свободные столы, занятые переговорные и звонки из коридора — современный офис может быть большим и дорогим, но все равно неудобным. Согласно опросу Level Group, 42% сотрудников хотя бы раз в неделю не могут найти подходящую переговорную, 37% вынуждены регулярно созваниваться прямо за рабочим столом, а почти каждый третий считает свое место слишком шумным или проходным.
Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова рассказала НСН, что при проектировании офиса важно считать сценарии использования рабочих пространств.
Одна из наиболее распространенных ошибок - попытка разместить в офисе как можно больше рабочих мест и сэкономить на переговорных. Зачастую это оказывается серьезной проблемой для сотрудников. Еще одна ошибка - неправильно организованные маршруты внутри офиса. По данным исследования, 31% респондентов считают свое рабочее место слишком шумным или расположенным в проходной зоне, еще 34% периодически испытывают дискомфорт из-за разговоров коллег и постоянного движения вокруг.
Наконец, последняя и наиболее дорогая ошибка — проектировать пространство исключительно под нынешнюю структуру бизнеса. На момент переезда в отделе может работать шесть человек, через год — десять, это нужно учитывать, отмечают эксперты.
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