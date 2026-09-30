Россияне рассказали, что их раздражает в современных офисах

Свободные столы, занятые переговорные и звонки из коридора — современный офис может быть большим и дорогим, но все равно неудобным. Согласно опросу Level Group, 42% сотрудников хотя бы раз в неделю не могут найти подходящую переговорную, 37% вынуждены регулярно созваниваться прямо за рабочим столом, а почти каждый третий считает свое место слишком шумным или проходным.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова рассказала НСН, что при проектировании офиса важно считать сценарии использования рабочих пространств.