Россияне рассказали, что их раздражает в современных офисах

Свободные столы, занятые переговорные и звонки из коридора — современный офис может быть большим и дорогим, но все равно неудобным. Согласно опросу Level Group, 42% сотрудников хотя бы раз в неделю не могут найти подходящую переговорную, 37% вынуждены регулярно созваниваться прямо за рабочим столом, а почти каждый третий считает свое место слишком шумным или проходным.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова рассказала НСН, что при проектировании офиса важно считать сценарии использования рабочих пространств.

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Одна из наиболее распространенных ошибок - попытка разместить в офисе как можно больше рабочих мест и сэкономить на переговорных. Зачастую это оказывается серьезной проблемой для сотрудников. Еще одна ошибка - неправильно организованные маршруты внутри офиса. По данным исследования, 31% респондентов считают свое рабочее место слишком шумным или расположенным в проходной зоне, еще 34% периодически испытывают дискомфорт из-за разговоров коллег и постоянного движения вокруг.

Наконец, последняя и наиболее дорогая ошибка — проектировать пространство исключительно под нынешнюю структуру бизнеса. На момент переезда в отделе может работать шесть человек, через год — десять, это нужно учитывать, отмечают эксперты.

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ФОТО: ТАСС/Григоров Гавриил
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