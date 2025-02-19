Россияне рассказали, что больше всего раздражает их в рабочих чатах

Агентство ссылается на исследование сервиса «Работа.ру», согласно результатам которого, столько же респондентов поставили на первое место грамматические ошибки.

Ещё 36% опрошенных заявили, что из себя их выводит долгое ожидание ответа. Третье место разделили голосовые сообщения и использование англицизмов - так ответили почти 34% россиян.

Также в список самых раздражающих вещей в рабочих чатах попали неопределенные или отсутствующие дедлайны (27%) и избыток смайликов (17%).

Ранее сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что в России 12% компаний разрешают приводить на работу домашних животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

