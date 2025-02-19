Россияне рассказали, что больше всего раздражает их в рабочих чатах
Сообщения в нерабочее время больше всего раздражают россиян в рабочих чатах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили 40% участников соответствующего опроса.
Агентство ссылается на исследование сервиса «Работа.ру», согласно результатам которого, столько же респондентов поставили на первое место грамматические ошибки.
Ещё 36% опрошенных заявили, что из себя их выводит долгое ожидание ответа. Третье место разделили голосовые сообщения и использование англицизмов - так ответили почти 34% россиян.
Также в список самых раздражающих вещей в рабочих чатах попали неопределенные или отсутствующие дедлайны (27%) и избыток смайликов (17%).
Ранее сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что в России 12% компаний разрешают приводить на работу домашних животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru