Россияне рассказал об отношении к женщинам за баранкой

Половина россиян положительно относится к женщинам-водителям такси. Об этом говорят данные опроса, проведённого специалистами сервиса «Авито работа». При этом, как отмечает РИА Новости, среди основных качеств дам за баранкой респонденты отмечают аккуратность на дороге и вежливость в общении. По мнению большинства жителей страны, для таксисток характерны опрятность и вежливость в общении с клиентом, в частности чистота автомобиля, спокойная музыка, приятная беседа. Только 3% респондентов отметили, что у женщин чаще встречается агрессивное вождение и 1% сообщил о грубости в общении при выполнении заказа.

Также в ходе исследования выяснилось, что на готовность клиентов оставлять чаевые пол человека за рулем совершенно не влияет.