Россияне рассказал об отношении к женщинам за баранкой
Половина россиян положительно относится к женщинам-водителям такси. Об этом говорят данные опроса, проведённого специалистами сервиса «Авито работа». При этом, как отмечает РИА Новости, среди основных качеств дам за баранкой респонденты отмечают аккуратность на дороге и вежливость в общении. По мнению большинства жителей страны, для таксисток характерны опрятность и вежливость в общении с клиентом, в частности чистота автомобиля, спокойная музыка, приятная беседа. Только 3% респондентов отметили, что у женщин чаще встречается агрессивное вождение и 1% сообщил о грубости в общении при выполнении заказа.
Также в ходе исследования выяснилось, что на готовность клиентов оставлять чаевые пол человека за рулем совершенно не влияет.
Ранее НСН писала, что специалисты Роскачества назвали лучшие сервисы для заказа такси. В дополнительной проверке была оценена работа 19 приложений для гаджетов с системой iOS и 21 с Android.
Уточняется, что набрать более четырех баллов смогли 22 из 40 сервисов. Все они были рекомендованы Роскачеством к использованию. Отметку в 3 балла смогли преодолеть все исследованные приложения.
По итогам исследования наилучшие показатели продемонстрировали приложения «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android. Наиболее удобными на iOS стали приложения «Яндекс.Такси» (4,57), «ТаксовичкоФ» (4,37) и Gett (4,34). На Android также лидирует «Яндекс.Такси» (4,72), «Ситимобил» (4,72) и Uber Russia (4,72).
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