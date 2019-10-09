Исследование: Зарплата таксистов выросла в полтора раза

По данным Центра, доход водителей такси в 2019 году достигает 63 тыс. рублей в месяц. В прошлом году наблюдался резкий подъем уровня дохода таксистов в крупных городах. Исследователи связывают это с приходом в города-миллионники перевозчиков типа «Яндекс.Такси», «Везёт» и «Максим». При этом в Москве и Санкт-Петербурге, куда агрегаторы зашли раньше, не было такого скачка в уровне доходов. В 2019 году средний заработок водителя в этих городах составил 83 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что указанные компании занимают порядка 60% легального рынка такси и 53% с учетом нелегальных перевозок. По данным исследования, количество официально занятых водителей в отрасли в 2018 году сoставило 584 тыс. человек, а в 2019 году зафиксировано увеличение количества водителей еще на 3%.

