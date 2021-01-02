Россияне раскрыли свои цели на 2021 год

О том, какие цели перед собой ставят россияне на 2021 год, выяснили специалисты сервисы по поиску работы Superjob. С 26 по 28 декабря на территории всей страны они провели опрос 1600 респондентов.

Россияне раскрыли, какие сферы жизни хотели бы изменить в первую очередь в новом году. По данным сервиса, в приоритетах почти трети участников опроса образование и чтение (29%). Об этом заявили в основном люди в возрасте до 24 лет. Изменение личных отношений и отношений с родными чаще всего хотят поменять россияне старше 45 и участники опроса с зарплатой выше 80 тысяч рублей (27%). Столько же мечтают заняться спортом (27%).

Еще 22% россиян собираются поменять местожительства, выучить иностранный язык и найти хобби.

Почти каждый двадцатый респондент намерен пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим (19%), изменить систему питания (18%), сделать ремонт (17%), отказаться от вредных привычек (15%), начать больше отдыхать (14%).

Каждый десятый россиянин планирует поменять круг друзей.

Оставить все, как есть, и ничего не менять хотят шесть процентов опрошенных, отмечает РИА Новости.

Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН поздравил россиян с наступившим Новым годом и рассказал, почему считает этот праздник особенным.

«А я склонен думать, что, когда миллионы людей надеются на лучшее, эти надежды сбываются. Это такой вид тонкой энергетики. Поэтому давайте надеяться!» - призвал музыкант.

