Росстат: Россияне привыкли жить в условиях кризиса
Индекс потребительской уверенности в III квартале вырос на 8 пунктов по сравнению со вторым. В Росстате заявили, что «такой стремительный рост показателя наблюдался только в 2014-м и в начале 2015 года».
Наибольший оптимизм продемонстрировали граждане в возрасте от 30 до 49 лет и молодежь от 15 по 29 лет. В целом, рост показателя обусловлен сокращением числа пессимистов и ростом числа тех, кто оценивает будущее нейтрально.
Ранее газета МК писала, что на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, многие россияне перестали платить за коммунальные услуги, так как неправильно истолковали суть моратория на штрафы и пени за неуплату коммуналки.
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