Россияне променяли пиво и мороженое на резиновые сапоги

Из-за аномально холодного лета россияне изменили свои покупательские предпочтения Как отмечают «Ведомости, в частности, жители нашей страны закупаются теплой одеждой и отказываются от покупки пива и мороженого.

По словам представителей торговых компаний, спрос на летний ассортимент снизился на 19%. При этом рекордно увеличились продажи резиновых сапог, толстовок, теплых худи и детских непромокаемых комбинезонов.