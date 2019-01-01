Россияне променяли пиво и мороженое на резиновые сапоги
Из-за аномально холодного лета россияне изменили свои покупательские предпочтения Как отмечают «Ведомости, в частности, жители нашей страны закупаются теплой одеждой и отказываются от покупки пива и мороженого.
По словам представителей торговых компаний, спрос на летний ассортимент снизился на 19%. При этом рекордно увеличились продажи резиновых сапог, толстовок, теплых худи и детских непромокаемых комбинезонов.
Кроме того, по словам экспертов, из-за холодного лета упал спрос и на традиционные сезонные продукты. В частности, за последние три недели продажи мороженого в столичном регионе снизились вдвое, а питьевой воды — на 20%.
Кстати, ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионов в беседе с НСН заявила, что мороженое – это продукт, который лучшее вообще не употреблять из-за его «вредности», или сильно ограничить его покупку.
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