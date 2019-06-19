В российском эскимо «Росконтроль» обнаружил пальмовое масло

«Росконтроль» проверил качество эскимо на палочке — популярного в России лакомства. Экспертиза показала, что некоторая продукция содержит пальмовое масло и при этом вовсе не содержит молока. Данные исследования были опубликованы на сайте организации в среду, 19 июня.

Было проверено семь производителей эскимо: «Вологодский пломбир», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Коровка из Кореновки» и «Снежное лакомство». Последние два проверку не прошли.

Результаты экспертизы показали, что эскимо «Снежное лакомство» более чем на 70% состоит из заменителя молочного жира на основе пальмового масла. Производитель мороженого «Коровка из Кореновки» изготавливает глазурь на основе тропических масел. Но в составе продукта это не указается. Также пальмовое и кокосовое масла вместо шоколада использовали производители «Чистая линия» и «Снежное лакомство».

«Производитель экономит, изготавливая товар с растительным, а не молочным жиром, то есть обманывает покупателей, вынуждая покупать дешёвый товар за высокую цену», — поделилась главный эксперт «Росконтроля» Светлана Димитриева с «Известиями».

В итоге «Росконтроль» рекомендует к покупке четыре марки эскимо: «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Чистая линия» и «ГОСТОВский пломбир».

