Россияне предпочитают готовить новогодние блюда самостоятельно
Россияне, которые предпочитают готовить блюда для новогоднего стола самостоятельно, уверены, что домашняя еда вкуснее и важность соблюдения семейных традиций для них играет значительную роль. Такие выводы содержатся в исследовании «Пакет» от X5, пишет газета «Известия».
Согласно данным исследования, среди традиционных новогодних угощений, которые россияне готовят самостоятельно, наибольшее количество респондентов выбирает салат оливье (92%), следом идут селедка под шубой (69%) и различные мясные и рыбные блюда (71%). Менее популярным является самостоятельное приготовление засолки рыбы или икры — такие блюда готовят только 28% опрошенных.
Около половины респондентов (50%) предпочитают готовить все блюда для новогоднего стола своими силами, 49% заказывают некоторые из них, а лишь 1% выбирает исключительно готовую еду.
Аналитики отмечают, что среди тех, кто готовит самостоятельно, 75% уверены в том, что домашняя еда вкуснее. Также среди причин, по которым россияне предпочитают готовить сами, выделяются соблюдение семейных традиций (62%) и экономия средств (31%). Те, кто заказывает еду с доставкой, делают это для удобства и экономии времени (68%) или ради новых вкусовых впечатлений (60%).
Эксперты также добавили, что на праздничном столе россиян чаще всего встречаются десерты (74%), морепродукты (62%), мясные изделия (56%), закуски (42%) и салаты (36%). При организации праздничного стола респонденты активно используют способы экономии. 55% из них применяют программы лояльности и кешбэк-сервисы, 48% следят за сезонными скидками, а 40% предпочитают заранее покупать товары с долгим сроком хранения. Только 15% опрошенных сообщили, что не используют никаких методов экономии, передает «Радиоточка НСН».
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