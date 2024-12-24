Россияне предпочитают готовить новогодние блюда самостоятельно

Около половины респондентов (50%) предпочитают готовить все блюда для новогоднего стола своими силами, 49% заказывают некоторые из них, а лишь 1% выбирает исключительно готовую еду.

Аналитики отмечают, что среди тех, кто готовит самостоятельно, 75% уверены в том, что домашняя еда вкуснее. Также среди причин, по которым россияне предпочитают готовить сами, выделяются соблюдение семейных традиций (62%) и экономия средств (31%). Те, кто заказывает еду с доставкой, делают это для удобства и экономии времени (68%) или ради новых вкусовых впечатлений (60%).

Эксперты также добавили, что на праздничном столе россиян чаще всего встречаются десерты (74%), морепродукты (62%), мясные изделия (56%), закуски (42%) и салаты (36%). При организации праздничного стола респонденты активно используют способы экономии. 55% из них применяют программы лояльности и кешбэк-сервисы, 48% следят за сезонными скидками, а 40% предпочитают заранее покупать товары с долгим сроком хранения. Только 15% опрошенных сообщили, что не используют никаких методов экономии, передает «Радиоточка НСН».

