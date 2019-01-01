Россияне практикуют новый вид туризма

Жители России все чаще выбирают новый вид путешествий – bleisure, в ходе которых совмещают деловую поездку с отдыхом, пишет «Российская газета».

В bleisure-путешествия отправляются сотрудники компаний, которые обычно продлевают пребывание в городе, куда были отправлены в командировку по работе. Чаще всего, по данным агентства делового туризма «Аэроклуб», деловые визиты по России продлевают сотрудники обрабатывающей, добывающей промышленности, сферы энергетики.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе пояснила в интервью НСН, почему Россия имеет все шансы подняться выше в списке самых популярных у туристов стран.



