Россияне пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».
Отмечается, что россияне не могут загрузить чаты и отправить сообщения, также не загружаются видео и фото. До этого подобные проблемы были у Telegram. Сейчас Telegram работает в обычном режиме.
Также 24 января портал зарегистрировал более 4,6 тысячи жалоб на работу оператора «Мегафон». Больше всего жалоб поступило из Москвы и Питера. Пользователи сообщали, что не могли открыть приложения и мессенджеры из-за отсутствия мобильного интернета.
Днем ранее масштабный сбой был зафиксирован в работе сайта и приложения ChatGPT. Об этом сообщал сервис Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Японии и Канады. Также сообщения поступают и из других стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru