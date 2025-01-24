Россияне пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Также 24 января портал зарегистрировал более 4,6 тысячи жалоб на работу оператора «Мегафон». Больше всего жалоб поступило из Москвы и Питера. Пользователи сообщали, что не могли открыть приложения и мессенджеры из-за отсутствия мобильного интернета.

Днем ранее масштабный сбой был зафиксирован в работе сайта и приложения ChatGPT. Об этом сообщал сервис Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Японии и Канады. Также сообщения поступают и из других стран, передает «Радиоточка НСН».

