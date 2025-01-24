Россияне пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

Отмечается, что россияне не могут загрузить чаты и отправить сообщения, также не загружаются видео и фото. До этого подобные проблемы были у Telegram. Сейчас Telegram работает в обычном режиме.

Произошел масштабный сбой в работе российских операторов

Также 24 января портал зарегистрировал более 4,6 тысячи жалоб на работу оператора «Мегафон». Больше всего жалоб поступило из Москвы и Питера. Пользователи сообщали, что не могли открыть приложения и мессенджеры из-за отсутствия мобильного интернета.

Днем ранее масштабный сбой был зафиксирован в работе сайта и приложения ChatGPT. Об этом сообщал сервис Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Японии и Канады. Также сообщения поступают и из других стран, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Мобильные ОператорыСбойМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры