Россияне потратили более 200 млрд рублей на донаты в играх в 2024 году
Внутриигровые донаты в 2024 году обошлись россиянам в рекордные 204 млрд рублей. Об этом со ссылкой на исследование онлайн-школы XYZ сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что наиболее часто внутриигровые платежи совершались в таких проектах, как Mobile Legends, Genshin Impact и «Мир Танков».
По данным исследователей, в среднем один геймер потратил на донаты порядка 12 тысяч рублей.
в образовательной компании Ultimate Education отметили, что объём внутриигровых платежей по своему росту практически сравнился с рынком традиционных платных игр.
Ранее в школе XYZ заявили, что в 2024 году российские геймеры потратили за покупку игр 173 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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