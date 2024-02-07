Россияне получили 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка

Как отметила зампред правительства, за период существования программы было выдано 13,8 млн сертификатов.

«Из них 1,9 миллиона было выдано на первого ребенка, поскольку в 2020 году материнский семейный капитал стал даваться на первого ребенка», — цитирует Голикову РИА Новости.

По словам вице-премьера, с 2023 года в новых регионах России сертификаты на маткапитал получили почти 70 тысяч семей.

Ранее Социальный фонд сообщил, что с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличат почти до 631 тысячи рублей, напоминает «Свободная пресса». При этом выплата при рождении второго ребенка составит 833,8 тысячи рублей. По данным ведомства, в 2023 году маткапиталом воспользовались 1,5 млн семей, пишет RT.

