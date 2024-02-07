Россияне получили 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка
Почти 2 млн сертификатов на материнский капитал на первого ребенка выдали в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Как отметила зампред правительства, за период существования программы было выдано 13,8 млн сертификатов.
«Из них 1,9 миллиона было выдано на первого ребенка, поскольку в 2020 году материнский семейный капитал стал даваться на первого ребенка», — цитирует Голикову РИА Новости.
По словам вице-премьера, с 2023 года в новых регионах России сертификаты на маткапитал получили почти 70 тысяч семей.
Ранее Социальный фонд сообщил, что с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличат почти до 631 тысячи рублей, напоминает «Свободная пресса». При этом выплата при рождении второго ребенка составит 833,8 тысячи рублей. По данным ведомства, в 2023 году маткапиталом воспользовались 1,5 млн семей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru