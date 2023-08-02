Россияне получат кешбэк при покупке недвижимости

В пресс-службе компании уточнили, что на кешбэк могут рассчитывать подписчики Яндекс Плюса, возврат будет осуществлён баллами при покупке жилья у застройщиков, подключённых к программе - партнёрами уже стали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирска, Республики Татарстан, а также из Ростовской, Тюменской и Воронежской областей.

Пользователи смогут вернуть не менее 1% от окончательной стоимости квартиры. Например, при стоимости жилья 14,4 млн рублей, кешбэк составит не менее 144 тысяч баллов, которые можно будет потратить в сервисах, подключённых к Плюсу.

«Баллы можно потратить не только на практичные покупки для ремонта на Яндекс Маркете, но и на комфортные поездки на Такси или билеты на концерты и фестивали на Яндекс Афише — всё то, что может привнести в жизнь больше приятных моментов», — рассказал руководитель Яндекс Плюса Андрей Гевак.

Ранее институт бизнес-омбудсмена предложил ввести государственный кешбэк на отечественную электронику с российскими операционными системами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

