Россияне получат кешбэк при покупке недвижимости
Кешбэк за покупку квартиры в новостройке получат россияне, которые воспользуются сервисом Яндекс Недвижимость.
В пресс-службе компании уточнили, что на кешбэк могут рассчитывать подписчики Яндекс Плюса, возврат будет осуществлён баллами при покупке жилья у застройщиков, подключённых к программе - партнёрами уже стали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирска, Республики Татарстан, а также из Ростовской, Тюменской и Воронежской областей.
Пользователи смогут вернуть не менее 1% от окончательной стоимости квартиры. Например, при стоимости жилья 14,4 млн рублей, кешбэк составит не менее 144 тысяч баллов, которые можно будет потратить в сервисах, подключённых к Плюсу.
«Баллы можно потратить не только на практичные покупки для ремонта на Яндекс Маркете, но и на комфортные поездки на Такси или билеты на концерты и фестивали на Яндекс Афише — всё то, что может привнести в жизнь больше приятных моментов», — рассказал руководитель Яндекс Плюса Андрей Гевак.
Ранее институт бизнес-омбудсмена предложил ввести государственный кешбэк на отечественную электронику с российскими операционными системами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru