Эксперт назвал главные подарки на Новый год в России

Согласно данным опроса ВЦИОМ, средние расходы россиян на празднование Нового года в 2024 году достигнут 62 655 рублей, что стало историческим максимумом.

Член Гильдии маркетологов Николас Коро в беседе с ОТР рассказал, что деньги остаются популярным подарком, но их выбор сопровождается моральными сомнениями.

ВЦИОМ: Россияне планируют потратить на Новый год 62,6 тысячи рублей

По его словам, вручение денежных средств требует большего усилия, чем покупка подарков, вызывающих радость благодаря яркой упаковке.

Коро отметил, что в последние годы деньги регулярно входят в топ-5 популярных подарков, однако уступают ювелирным изделиям, книгам и одежде. В список востребованных книг в 2024 году попали подарочные издания, посвященные архитектуре, живописи и истории российских городов. Среди одежды наибольшим спросом пользуется верхняя и практичная повседневная одежда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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