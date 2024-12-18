Эксперт назвал главные подарки на Новый год в России
Согласно данным опроса ВЦИОМ, средние расходы россиян на празднование Нового года в 2024 году достигнут 62 655 рублей, что стало историческим максимумом.
Член Гильдии маркетологов Николас Коро в беседе с ОТР рассказал, что деньги остаются популярным подарком, но их выбор сопровождается моральными сомнениями.
По его словам, вручение денежных средств требует большего усилия, чем покупка подарков, вызывающих радость благодаря яркой упаковке.
Коро отметил, что в последние годы деньги регулярно входят в топ-5 популярных подарков, однако уступают ювелирным изделиям, книгам и одежде. В список востребованных книг в 2024 году попали подарочные издания, посвященные архитектуре, живописи и истории российских городов. Среди одежды наибольшим спросом пользуется верхняя и практичная повседневная одежда, передает «Радиоточка НСН».
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