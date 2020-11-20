Россияне перестали делать заготовки на зиму
Продукты на зиму заготавливают менее трети россиян. При этом в 2011 году этим занималась половина жителей страны. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Исследование проводилось в ноябре, участие в нем приняли 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше из разных регионов страны, сообщает РИА Новости.
Выяснилось, что заготовками занимается только 31% опрошенных. Как правило это дачники и владельцы приусадебных участков.
В 2011 году заготавливали продукты на зиму 50% россиян, в 2015 году таковых было 47%, а в 2019 году уже лишь 33%.
Между тем, автор кулинарных книг, эксперт фитохимии Игорь Сокольский заявил, что заготовки на зиму в виде варенья, компотов, соленых и маринованных овощей могут таить в себе опасность для здоровья и жизни людей, передает Ura.ru. Он пояснил, что в консервах скапливаются вещества, которые могут привести в том числе и онкологическим заболеваниям.
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