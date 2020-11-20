Россияне перестали делать заготовки на зиму

Продукты на зиму заготавливают менее трети россиян. При этом в 2011 году этим занималась половина жителей страны. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Исследование проводилось в ноябре, участие в нем приняли 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше из разных регионов страны, сообщает РИА Новости.