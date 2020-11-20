Россияне перестали делать заготовки на зиму

Продукты на зиму заготавливают менее трети россиян. При этом в 2011 году этим занималась половина жителей страны. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Исследование проводилось в ноябре, участие в нем приняли 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше из разных регионов страны, сообщает РИА Новости.

«Генетический страх и мода». Психолог о заготовках на зиму

Выяснилось, что заготовками занимается только 31% опрошенных. Как правило это дачники и владельцы приусадебных участков.

В 2011 году заготавливали продукты на зиму 50% россиян, в 2015 году таковых было 47%, а в 2019 году уже лишь 33%.

Между тем, автор кулинарных книг, эксперт фитохимии Игорь Сокольский заявил, что заготовки на зиму в виде варенья, компотов, соленых и маринованных овощей могут таить в себе опасность для здоровья и жизни людей, передает Ura.ru. Он пояснил, что в консервах скапливаются вещества, которые могут привести в том числе и онкологическим заболеваниям.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПродуктыОпрос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры