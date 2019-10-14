«Генетический страх и мода». Психолог о заготовках на зиму

Клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН сообщил, что такая любовь россиян делать заготовки на зиму связана с двумя ключевыми трендами. Первый из них, заявил эксперт, связан с генетической памятью граждан о голодных временах.

«Первый – это исторический, когда у нас были вот эти проблемы с продуктами питания. Ведь по сути весь прошлый век было значимое количество людей, которые не доедали: засухи начала века, потом Первая мировая война, революция, Гражданская война. Потом значимая часть населения пошла по этапу, где тоже не разожрёшься особенно. Потом Вторая мировая война. После нее все эти карточки до 60-х годов. Потом что-то чуть-чуть отпустило, начались дефицитные дела. В таком продуктовом изобилии, как сейчас, мы живем с конца 90-х, когда любой человек, в общем даже бомж, будет сыт.

Помимо этого, отметил собеседник НСН, на граждан влияет и еще один фактор – мода на домашние заготовки. Он добавил, что это явление продиктовано желанием людей питаться натуральной пищей.

«А второй тренд – понимание, что магазинные продукты не такие полезные, как хотелось бы. Вся эта истерия против добавок, генномодификации и прочее. Сейчас делать заготовки на зиму – просто даже модно становится у многих людей, которые не то, чтобы нуждаются в чем-то. Они богатые, состоятельные люди, но им вот это свое покушать – ценность», - заключил Хорс.

Ранее стало известно, что продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН подтвердил информацию и отметил, что сдерживать цены торговые сети побуждает нужда в выручке. В условиях отсутствия роста реальных доходов населения иного пути оставаться на плаву у ритейлеров просто нет. А это, в свою очередь, ведёт к новому витку противостояния торговых сетей и поставщиков.