Россияне перестали бояться ночи
В России увеличилось число людей, заявивших, что чувствуют себя в безопасности в темное время суток. Соответствующий опрос провели специалисты фонда «Общественное мнение». Как отмечает «ФедералПресс», комфортно ночью себя ощущает 41% опрошенных. Специалисты подчеркнули, что это на 8% больше, чем 2013 году.
Также в ходе опроса выяснилось, что 34% респондентов уверены в том, что сейчас ходить по улице в одиночку стало безопаснее, чем 10-15 лет назад. При этом, 10% из тех, кто не чувствую себя в безопасность по ночам, признались, что причина их страхов кроется в отсутствии освещения, а для 5% тревожность напрямую связана с высоким уровнем преступности.
Ранее НСН писала, что около 75% москвичей считают столицу России безопасным местом. Такие данные социсследования привёл мэр Москвы Сергей Собянин на общегородском расширенном совещании «Профилактика правонарушений». При этом, как отметил градоначальник, всего несколько лет назад безопасным считали Москву не более трети опрошенных горожан.
По словам Собянина, в положительных сдвигах есть большая заслуга правоохранительных органов, обеспечивающих порядок в мегаполисе. Мэр выразил благодарность правоохранителям за профессиональную и слаженную работу по охране общественного порядка.
Собянин, в частности, обратил внимание на ситуацию с несогласованными митингами минувшим летом, которые, по его словам, не привели к таким тяжелым последствиям, как это произошло в ряде зарубежных городов, отмечает АГН «Москва».
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