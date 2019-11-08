Россияне перестали бояться ночи

В России увеличилось число людей, заявивших, что чувствуют себя в безопасности в темное время суток. Соответствующий опрос провели специалисты фонда «Общественное мнение». Как отмечает «ФедералПресс», комфортно ночью себя ощущает 41% опрошенных. Специалисты подчеркнули, что это на 8% больше, чем 2013 году.

Также в ходе опроса выяснилось, что 34% респондентов уверены в том, что сейчас ходить по улице в одиночку стало безопаснее, чем 10-15 лет назад. При этом, 10% из тех, кто не чувствую себя в безопасность по ночам, признались, что причина их страхов кроется в отсутствии освещения, а для 5% тревожность напрямую связана с высоким уровнем преступности.