Россияне перечислили признаки идеальной работы

Важнейшим признаком идеальной работы, по мнению большинства россиян, является высокая зарплата. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса 4,6 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» и 2,6 тысячей пользователей Viber, передаёт РИА Новости.

Так, высокую зарплату в качестве признака идеальной работы назвали 67% респондентов. Второй по значимости фактор — стабильность (58%), третий — хороший коллектив (48%). В топ-5 признаков идеальной работы также вошли комфортные условия труда и близость работы к дому.

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При этом треть россиян (34%) считают свою нынешнюю работу идеальной. На своем месте работы опрошенные россияне больше всего ценят удобный график, хорошую зарплату и дружный коллектив (32%, 31% и 30% соответственно).

Ранее выяснилось, что после пандемии коронавируса COVID-19 мужчины в России хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей в месяц, а женщины — 61 тысячу, передаёт RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Мордасов
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