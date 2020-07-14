Россияне перечислили признаки идеальной работы

При этом треть россиян (34%) считают свою нынешнюю работу идеальной. На своем месте работы опрошенные россияне больше всего ценят удобный график, хорошую зарплату и дружный коллектив (32%, 31% и 30% соответственно).

Ранее выяснилось, что после пандемии коронавируса COVID-19 мужчины в России хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей в месяц, а женщины — 61 тысячу, передаёт RT.

