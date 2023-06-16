Россияне оценили идеальный отпуск в 242 тысячи рублей
Большинство россиян заявили, что на идеальный двухнедельный отпуск на одного человека необходима сумма в 242 тысячи рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщает автор исследования - сервис «ЮMoney».
Идеальный отпуск для россиян - это, в первую очередь, посещение новых город. Также популярны пляжный отдых или походы в лес.
Кроме того, в список желаний попали морской круиз на лайнере, отдых на даче, кругосветное или автомобильное путешествие, а также отдых в горах.
Ранее лидер партии «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что не намерен планировать отпуск в этом году из-за «тревожной» ситуации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru