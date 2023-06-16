Россияне оценили идеальный отпуск в 242 тысячи рублей

Идеальный отпуск для россиян - это, в первую очередь, посещение новых город. Также популярны пляжный отдых или походы в лес.

Кроме того, в список желаний попали морской круиз на лайнере, отдых на даче, кругосветное или автомобильное путешествие, а также отдых в горах.

Ранее лидер партии «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что не намерен планировать отпуск в этом году из-за «тревожной» ситуации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

