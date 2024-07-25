Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках
Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках
В предстоящие новогодние праздники россияне смогут отдыхать 11 дней, а на майские праздники — восемь дней. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Глава ведомства Антон Котяков рассказал, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных, совпадающих с праздниками, чтобы оптимально использовать эти дни и продлить праздники.
Так, например, новогодние каникулы, которые выпадают на выходные, объединяются с другими праздничными днями. Таким образом, новогодние праздники в 2024-2025 году продлятся 11 дней.
На майские праздники предусмотрены восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru