Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках

Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках


В предстоящие новогодние праздники россияне смогут отдыхать 11 дней, а на майские праздники — восемь дней. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Глава ведомства Антон Котяков рассказал, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных, совпадающих с праздниками, чтобы оптимально использовать эти дни и продлить праздники.

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Так, например, новогодние каникулы, которые выпадают на выходные, объединяются с другими праздничными днями. Таким образом, новогодние праздники в 2024-2025 году продлятся 11 дней.

На майские праздники предусмотрены восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, передает «Радиоточка НСН».

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