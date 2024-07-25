Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках

В предстоящие новогодние праздники россияне смогут отдыхать 11 дней, а на майские праздники — восемь дней. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Глава ведомства Антон Котяков рассказал, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных, совпадающих с праздниками, чтобы оптимально использовать эти дни и продлить праздники.