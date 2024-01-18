Опрос: 75% россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы
Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, передает РИА Новости.
В 2023 году 76% россиян были довольны тем, как провели Новый год, сказал он.
Во время новогодних праздников треть россиян потратили не больше 10 тысяч рублей. Примерно такое же количество опрошенных потратили в зимние выходные от 10 до 25 тысяч рублей. Каждый шестой отдохнул на 25-50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
Еще 8% респондентов потратили от 50 до 75 тысяч рублей, 4% - 75-100 тысяч рублей, а 2% - 100-250 тысяч рублей. Отмечается, что четверо из 10 россиян уложились в запланированный бюджет, а вот у 25% сумма оказалась больше, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru