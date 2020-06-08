Россияне остались без отпусков из-за коронавируса

Не менее 1/5 трудящихся граждан России отказалась от летних отпускных поездок в связи с пандемией нового коронавируса. Такой вывод содержится в исследовании сервиса по поиску работы и подбора сотрудников «Работа.ру». Уточняется, что 12% работников перенесли все отпускные поездки на осенне-зимний сезон.

При этом отложить или совсем отказаться от поездок за рубеж решили около 30% россиян. Еще 20% не стали брать положенные отпуска во время пандемии. Согласно выводам исследования, такая перемена планов вызвана, в частности, снижением платежеспособности, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что Росавиация с 15 июля планирует возобновить остановленное из-за коронавируса авиасообщение с 15 государствами. Предполагается, что это будут часть европейских стран, а также Турция, Китай и Республика Корея.

