Россияне оказались в списке самых некрасивых наций

Россияне попали в список самых некрасивых людей планеты. Как сообщает британский таблоид Mirror, перечень был составлен пользователями сайта знакомств Beautiful People.

Первое место в антирейтинге заняли жители Великобритании. Как отметил главный редактор сайта Грег Ходж, обитатели Туманного Альбиона отличаются уродством наряду с русскими и поляками. Также некрасивыми были признаны индийцы и филиппинцы.

Отмечается, что наиболее привлекательными пользователи нашли шведов и норвежцев. Добавим, сайт знакомств позиционирует себя как площадка для красивых людей. Причиной для отказа в регистрации новому пользователю может быть большой нос, жидкие волосы, полнота или чрезмерная худоба. Отбор заявок новичков ведут уже зарегистрированные пользователи. За время существования сайта, с 2002 года, в регистрации было отказано 8,5 миллионам человек.

Ранее вице-президент Фонда «Планета Женщин», обладательница титула «Миссис Москва 2012» Елена Чубай в эфире НСН объяснила, почему не согласна с результатами исследований, признавших Венесуэлу страной с самыми красивыми женщинами в мире.

