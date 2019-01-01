Россияне оказались в списке самых некрасивых наций
Россияне попали в список самых некрасивых людей планеты. Как сообщает британский таблоид Mirror, перечень был составлен пользователями сайта знакомств Beautiful People.
Первое место в антирейтинге заняли жители Великобритании. Как отметил главный редактор сайта Грег Ходж, обитатели Туманного Альбиона отличаются уродством наряду с русскими и поляками. Также некрасивыми были признаны индийцы и филиппинцы.
Отмечается, что наиболее привлекательными пользователи нашли шведов и норвежцев. Добавим, сайт знакомств позиционирует себя как площадка для красивых людей. Причиной для отказа в регистрации новому пользователю может быть большой нос, жидкие волосы, полнота или чрезмерная худоба. Отбор заявок новичков ведут уже зарегистрированные пользователи. За время существования сайта, с 2002 года, в регистрации было отказано 8,5 миллионам человек.
Ранее вице-президент Фонда «Планета Женщин», обладательница титула «Миссис Москва 2012» Елена Чубай в эфире НСН объяснила, почему не согласна с результатами исследований, признавших Венесуэлу страной с самыми красивыми женщинами в мире.
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