Россияне не смогли правильно расшифровать СССР
Каждый пятый взрослый гражданин России не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР, сообщает РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам опроса, который был проведён в рамках проекта «30 лет без СССР», 11% респондентов признались, что не знают, что СССР расшифровывается, как Союз Советских Социалистических Республик, а ещё 8% допустили разные ошибки. Во ВЦИОМ отметили, что большинство из тех, кто ответил неправильно — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Кроме того, только 6% опрошенных смогли вспомнить, что в состав СССР входили 15 республик, а 27% респондентов не смогли назвать ни одной из них, причём чаще всего забывали о РСФСР и Туркменской ССР. О том, что в состав СССР входили Украина и Белоруссия вспомнили 65% и 59% россиян, соответственно.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале устроил опрос, посвящённый причинам распада Советского Союза, сообщает «Свободная пресса».
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