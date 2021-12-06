Россияне не смогли правильно расшифровать СССР

Согласно результатам опроса, который был проведён в рамках проекта «30 лет без СССР», 11% респондентов признались, что не знают, что СССР расшифровывается, как Союз Советских Социалистических Республик, а ещё 8% допустили разные ошибки. Во ВЦИОМ отметили, что большинство из тех, кто ответил неправильно — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, только 6% опрошенных смогли вспомнить, что в состав СССР входили 15 республик, а 27% респондентов не смогли назвать ни одной из них, причём чаще всего забывали о РСФСР и Туркменской ССР. О том, что в состав СССР входили Украина и Белоруссия вспомнили 65% и 59% россиян, соответственно.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале устроил опрос, посвящённый причинам распада Советского Союза, сообщает «Свободная пресса».