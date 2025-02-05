Россияне не пострадали в автобусной аварии в Анталье

Генеральное консульство России в Анталье в беседе с «Газетой.Ru» сообщило, что среди пассажиров рейсового автобуса, попавшего в аварию 5 февраля в турецкой провинции Анталья, российских граждан не было.

Информацию диппредставительству предоставили турецкие компетентные органы. В консульстве добавили, что продолжат следить за ситуацией.

В ДТП с автобусом в турецкой Анталье пострадали 33 человека

Авария произошла на маршруте Анталья — Мерсин, в уезде Газипаша. По данным телеканала OdaTV, водитель автобуса не справился с управлением на повороте, в результате чего транспортное средство упало с высоты 25 метров.

В результате происшествия пострадали 33 человека, из которых как минимум 10 находятся в тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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