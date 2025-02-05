Россияне не пострадали в автобусной аварии в Анталье

Генеральное консульство России в Анталье в беседе с «Газетой.Ru» сообщило, что среди пассажиров рейсового автобуса, попавшего в аварию 5 февраля в турецкой провинции Анталья, российских граждан не было.

Информацию диппредставительству предоставили турецкие компетентные органы. В консульстве добавили, что продолжат следить за ситуацией.