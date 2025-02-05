В ДТП с автобусом в турецкой Анталье пострадали 33 человека

Междугородний автобус вылетел с трассы в провинции Анталья в Турции, пострадали более 30 человек. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Авария произошла в районе Газипаша. Транспортное средство направлялось из Антальи в Адыяман. По данным TRT Haber, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел в кювет.

«В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — отмечает СМИ.

В числе получивших травмы восемь несовершеннолетних. Раненых госпитализировали.

Ранее пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной машиной в Ленинградской области, напоминает Ura.ru. В аварии погибли два человека, 17 пострадали.

