В ДТП с автобусом в турецкой Анталье пострадали 33 человека
Междугородний автобус вылетел с трассы в провинции Анталья в Турции, пострадали более 30 человек. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Авария произошла в районе Газипаша. Транспортное средство направлялось из Антальи в Адыяман. По данным TRT Haber, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел в кювет.
«В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — отмечает СМИ.
В числе получивших травмы восемь несовершеннолетних. Раненых госпитализировали.
Ранее пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной машиной в Ленинградской области, напоминает Ura.ru. В аварии погибли два человека, 17 пострадали.
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