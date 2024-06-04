Россияне назвали «высокомерие» самым раздражающим качеством руководителя

Из результатов опроса следует, что 83% респондентов считают «высокомерие» самым раздражающим качеством начальства, 80% опрошенных назвали таковым «лживость», еще 77% отметили «грубость», отмечает «Газета.Ru.



Порядка 61% опрошенных также заявили, что «отмечание потенциала людей» является главным положительным качеством руководителя. Еще 60% респондентов назвали таковым «хорошие коммуникативные навыки» и «уверенное принятие решений».

Ранее стало известно, что всего 7% россиян не испытывают стресса на работе, отмечает «Радиоточка НСН».

