Россияне назвали «высокомерие» самым раздражающим качеством руководителя
Россияне назвали «высокомерие» и «лживость» самыми раздражающими качествами руководителей, говорится в опросе «Работа.ру» и СберПодбор.
Из результатов опроса следует, что 83% респондентов считают «высокомерие» самым раздражающим качеством начальства, 80% опрошенных назвали таковым «лживость», еще 77% отметили «грубость», отмечает «Газета.Ru.
Порядка 61% опрошенных также заявили, что «отмечание потенциала людей» является главным положительным качеством руководителя. Еще 60% респондентов назвали таковым «хорошие коммуникативные навыки» и «уверенное принятие решений».
Ранее стало известно, что всего 7% россиян не испытывают стресса на работе, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru