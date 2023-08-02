ВЦИОМ: Россияне назвали свою страну самой справедливой в мире

Граждане России считают свою страну самой справедливой в мире, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Самой справедливой страной Россию назвали 21% респондентов. Также в тройку лидеров вошли Китай (11%) и Белоруссия (6%).

В 2013 году Россию считали самой справедливой страной менее 1% граждан. Лидером была Австралия (16%).

До 37% увеличилось число тех, кто уверен, что власти успешно работают над укреплением социальной справедливости. В 2013 году так считали 20% респондентов.

ВЦИОМ ранее выяснил, что в существование мирового правительства верят 49% россиян, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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