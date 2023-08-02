ВЦИОМ: Россияне назвали свою страну самой справедливой в мире
Граждане России считают свою страну самой справедливой в мире, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Самой справедливой страной Россию назвали 21% респондентов. Также в тройку лидеров вошли Китай (11%) и Белоруссия (6%).
В 2013 году Россию считали самой справедливой страной менее 1% граждан. Лидером была Австралия (16%).
До 37% увеличилось число тех, кто уверен, что власти успешно работают над укреплением социальной справедливости. В 2013 году так считали 20% респондентов.
ВЦИОМ ранее выяснил, что в существование мирового правительства верят 49% россиян, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
- Bild: Россия готова вести боевые действия еще 2-3 года
- ВЦИОМ: Россияне назвали свою страну самой справедливой в мире
- Росстат: Безработица в июне в России обновила исторический минимум
- Лула да Силва: БРИКС может быть расширен по итогам саммита в ЮАР
- Российский военный заявил о неспособности ВСУ пересечь Днепр
- Роскомнадзор проверит технику Apple
- «Зенит» внес бразильца Вендела в заявку на сезон РПЛ
- Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Украины
- Мишустин признался в любви к хоккею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru