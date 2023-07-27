ВЦИОМ: Больше половины россиян верят в Бога

О вере в Бога заявили 66% опрошенных, при этом 86% из них назвали себя православными. В сатану верят только 47% граждан, тогда как в ангелов - 56%..

Женщин среди верующих в Бога больше, чем мужчин - 73% против 56%. Чаще всего о вере в Бога заявляли россияне в возрасте от 35 до 44 лет - 71%. При этом 31% респондентов никогда не ходят в церковь.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в существование некой тайной организации, которая влияет на мировые процессы, верят 49% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

