ВЦИОМ: Больше половины россиян верят в Бога
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что 44% россиян верят в ад, а в рай - только 41%. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.
О вере в Бога заявили 66% опрошенных, при этом 86% из них назвали себя православными. В сатану верят только 47% граждан, тогда как в ангелов - 56%..
Женщин среди верующих в Бога больше, чем мужчин - 73% против 56%. Чаще всего о вере в Бога заявляли россияне в возрасте от 35 до 44 лет - 71%. При этом 31% респондентов никогда не ходят в церковь.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что в существование некой тайной организации, которая влияет на мировые процессы, верят 49% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru