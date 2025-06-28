СМИ: В Египте десятки россиян отравились местным пивом

В египетском отеле произошло массовое отравление российских туристов, передает Telegram-канал Shot.

В Турции шаурмой отравились более 600 человек

По данным СМИ, отдыхающие в Шарм-эш-Шейхе пожаловались на симптомы отравления после употребления местного пива. Россияне отметили странный привкус пива.

По предварительным данным, причиной отравления могли стать плохо вымытые бокалы, в которых подавали напиток.

Официального подтверждения информации пока что нет.

Ранее в Омской области в Калачинском районе в лагере «Орленок» отравились 11 детей в возрасте от семи до 14 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОтравленияТуристыРоссийские ТуристыЕгипет

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