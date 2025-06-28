СМИ: В Египте десятки россиян отравились местным пивом

ВС РФ освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР

Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции может быть введен до конца года

Азербайджан выразил решительный протест РФ на фоне задержаний азербайджанцев и гибели двух своих граждан в Екатеринбурге

Абхазия остаётся самым доступным международным направлением для российских туристов